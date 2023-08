VIDEO. En plots hangt er een lichtgevend bakje in je urinoir: NFL-fans in de ban van nieuw snufje van American Footbal-team

In de NFL zijn ze momenteel bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Jacksonville Jaguars spelen zaterdag hun eerste oefenpartij tegen de Dallas Cowboys. Een ding is nu al zeker: de American Football-spelers uit Jacksonville zullen voldoende gedronken hebben.

De Jaguars openden recent een nieuw trainingscomplex, het Miller Electric Center. Kostprijs: 120 miljoen dollar (bijna 110 miljoen euro). Volgens eigenaar Shad Khan zal het gigantische complex “de gouden standaard zijn voor de volgende jaren” in de NFL.

Maar ondanks spiksplinternieuwe sportieve faciliteiten als de gym en massageruimte ging het op sociale media vooral over de… toiletten. Daarin hangt een bakje dat aangeeft hij het zit met het hydratatieniveau van de spelers. Bij groen zijn ze in orde, bij oranje drinken ze best een beetje en bij rood krijgen ze een bericht van de medische staf.