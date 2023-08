Erwetegem

Een wagen die woensdag om 4.20 uur aan de Smissenhoek in Erwetegem (Zottegem) aan het slippen ging, boorde zich in frituur ’t Smissenhoekske. De bestuurder raakte lichtgewond. De frituur ligt in puin, maar de zaakvoerders proberen hun zaak al tegen 17 uur open te krijgen.