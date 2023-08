“Shakira en Lewis Hamilton zijn meer dan gewoon vrienden”

De geruchten dat Shakira en Lewis Hamilton een koppel zouden vormen, circuleren al langer. Begin juni werden de twee na de Grote Prijs van Spanje nog samen gespot in een bar en ook tijdens een eerdere wedstrijd werden ze al in elkaars buurt gezien.

Maar nu is de Britse roddelpers er écht zeker van. Een ‘insider’ uit de entourage van de Colombiaanse zangeres onthulde onder meer aan The daily mail dat Shakira en Hamilton elkaar “stiekem” meermaals ontmoet hebben in haar villa op Ibiza en dat de twee duidelijk “meer dan gewoon vrienden” zijn.

LEES OOK. “Shakira smeekt Tom Cruise om haar met rust te laten”

De Colombiaanse zangeres was tot vorig jaar samen met gewezen Barcelona-voetballer Gerard Piqué, met wie ze ook twee kinderen heeft: Sasha (8) en Milan (10). Hamilton vormde in het verleden onder meer een koppel met Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger, met wie hij tussen 2007 en 2015 een knipperlichtrelatie had. Later werd hij onder meer ook nog “gelinkt” aan Rihanna, Rita Ora en Kendall Jenner.