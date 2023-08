Terwijl Juventus-fans opnieuw protesteren tegen zijn komst, hakt Inter-baas Romelu Lukaku in de pan: “Hij heeft ons verraden”

De fans van Juventus hadden bij het begin van de transfersaga rond Lukaku, toen bleek dat Juventus serieuze interesse toonde, al eens van zich laten horen door een spandoek uit te rollen met protestleuzen tegen de komst van de Rode Duivel. Nu een ruildeal met Chelsea voor geld en Dusan Vlahovic steeds dichter begint te komen, vonden de mannen van de ‘Curva Sud’ het nodig om dat kunststukje nog eens over te doen.

“Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo”, schreven de tifosi op een spandoek. Vertaald: “Lukaku, blijf in Milan. We hebben al een tweede doelman.” Daarmee steken de Juve-fans de draak met de Rode Duivel, die bij Inter enkele keren een ogenschijnlijk gemaakt doelpunt van een ploegmaat onvrijwillig afblokte.

Dinsdag lieten enkele prominenten uit het Italiaanse voetbal weten dat Juventus beter Vlahovic houdt in plaats van de Serviër te ruilen voor Lukaku, terwijl ze bij Chelsea hem koste wat het kost kwijt willen vanwege zijn torenhoog salaris.

Op quasi hetzelfde moment haalde gewezen Inter-baas Massimo Moratti (nog maar eens) uit naar onze landgenoot in een interview. “Terugkijkend naar alles wat hij gezegd en beloofd heeft terwijl hij onderhandelde met anderen (aartsrivaal Juventus, red.)… Daar hou ik niet van, idem voor onze fans”, aldus de Italiaan bij Notizie.com. “Ik ben diep teleurgesteld door zijn gedrag. Het is beter wat we zo iemand niet bij Inter hebben rondlopen. Zo gedraag je je niet!”

Een dag later was het aan Javier Zanetti, de huidige grote man bij de Nerazzurri. “Na alles wat Inter voor hem heeft gedaan, hadden we een ander soort gedrag verwacht”, aldus de Argentijn bij La Gazzetta dello Sport. “Als professional en als man. Hij heeft het recht om te gaan en staan ​​waar hij wil, zoals God het wil, maar hij moest zijn beslissing gewoon op tijd laten weten aan ons. Niemand is groter dan de club en bij het samenstellen van een team moet je altijd nadenken over wie je in een kleedkamer zet. Lukaku heeft ons verraden.”