15-jarige gewond na verschillende messteken aan station van Blankenberge, politie lost schot bij confrontatie met verdachte

Een 15-jarige jongen is dinsdagavond neergestoken aan het station van Blankenberge. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie opende meteen een klopjacht op de verdachte: die werd uiteindelijk ruim een uur later geneutraliseerd in een leegstaand gebouw naast de sporen. “De omstandigheden worden onderzocht”, aldus korpschef Hans Quaghebeur.

Opschudding aan het station van Blankenberge dinsdagavond. Rond 21.45 uur vond daar een steekpartij plaats. Een 15-jarige jongen werd aangevallen in de rug en incasseerde “meerdere messteken”. Dat gebeurde waarschijnlijk aan de oude, leegstaande bibliotheek naast de sporen.

“De jongen werd gestoken in de rug”, vertelt korpschef Hans Quaghebeur. “Hij werd gewond afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. De omstandigheden moeten nog onderzocht worden.” De ziekenwagen bleef nog een hele tijd in de buurt staan.

Schot gelost

Kort na het steekincident kwam de politie massaal ter plaatse. Al snel ontstond een klopjacht in het leegstaande gebouw. Daar werd eerst een deur opengebroken om de toegang te forceren. Er kwam ook een politiehond ter plaatse. (lees verder onder de foto)

De politie moest de toegang tot een leeg gebouw forceren. — © jve

Het werd snel duidelijk dat de messentrekker zich in het gebouw bevond. Een dik uur na het steekincident kwam het tot een confrontatie tussen de verdachte en de politie. Uiteindelijk werd er ook één schot gelost om de verdachte te neutraliseren. Dat wordt bevestigd door de korpschef. “De verdachte werd inderdaad ingerekend”, aldus Quaghebeur. Of de verdachte effectief geraakt werd door een kogel, is niet duidelijk. Maar de confrontatie zat er toen wel op. (lees verder onder de foto)

De politie kwam massaal ter plaatse. — © jve

Verdachte afgevoerd

Kort na 23 uur werd een tweede ambulance gevorderd om de verdachte af te voeren. Die werd bij bewustzijn naar buiten gesleurd. Zijn arm bleek onder andere gebroken, maar in levensgevaar was hij niet. De verdachte werd kort onderzocht in een ambulance voor het station en uiteindelijk ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zal later verhoord worden over de feiten. Ook het parket werd dinsdagavond ingelicht over de steekpartij.

Hoe de steekpartij tot stand kwam, is momenteel nog niet geheel duidelijk. De kans is reëel dat de 15-jarige jongen een toevallig slachtoffer is, al was daar dinsdagavond nog geen uitsluitsel over.