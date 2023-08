Vrouw zwaargewond na simultane aanval van slang én havik

Een Amerikaanse vrouw is zwaargewond geraakt terwijl ze het gras aan het maaien was. Plots werd ze tegelijkertijd aangevallen door een havik én een slang.

De 64-jarige Peggy Jones uit Silsbee (Texas) had op dinsdag 25 juli eerst niet eens in de gaten dat er een havik over haar tuin vloog. De vrouw was rustig haar gras aan het maaien toen de vogel zijn prooi op haar liet vallen. Die prooi was een nog levende slang.

Jones kreeg de slang op zich, waarna het reptiel zich meteen om haar arm wikkelde en haar gezicht viseerde. Op dat moment dook ook de havik in een rotvaart naar beneden, boos probeerde hij zijn maaltijd opnieuw op te eisen. De vogel plaatste zijn klauwen diep in de arm van de vrouw.

Jones liep uiteindelijk meerdere snijwonden en blauwe plekken op in het gezicht en op haar arm. “Terwijl ik de slang van mijn arm probeerde te slingeren, haalde het dier uit naar mijn gezicht. Mijn bril werd een paar keer geraakt”, getuigt Jones aan CBS News. “Ik slingerde en slingerde en sloeg, maar hij bleef zich maar vasthouden. En toen verscheen de havik.”

Pas nadat de vogel zijn prooi had weten terug te grijpen, merkte de echtgenoot van Jones op wat er aan de hand was. Geschrokken rende hij naar buiten, belde hij de hulpdiensten en bracht hij zijn vrouw naar het ziekenhuis. “Dit was een traumatische ervaring”, getuigde Jones. “Ik dacht echt dat ik dood zou gaan.”