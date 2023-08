AC Milan-coach verklaart afwezigheid Charles De Ketelaere in oefenpartij, transfer naar Atalanta staat plots “op de helling”

AC Monza en AC Milan hebben elkaar dinsdagavond lang geen duimbreed toegegeven in de eerste editie van de Trofeo Silvio Berlusconi, ter nagedachtenis aan de Italiaanse oud-premier. De partij eindigde in Monza onbeslist op 1-1, waarna Milan de strafschoppenreeks won.

De wedstrijd zal voortaan elk jaar plaatsvinden, afwisselend in het stadion van Monza en dat van Milan. Met het initiatief willen beide clubs de herinnering aan Berlusconi levend houden. Hij schreef onuitwisbare pagina’s in de geschiedenis van zowel Milan als Monza. De ex-voorzitter had al jaren een broze gezondheid en leed aan chronische leukemie. Hij stierf op 12 juni op 86-jarige leeftijd.

Aanwinst Christian Pulisic (29.) opende de score voor de Rossoneri. Hij miste eerst een penalty, maar wist de rebound te benutten. Enkele minuten later maakte Andrea Colpani (32.) al gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer, waarna Milan de strafschoppenreeks won (5-6). Bij Milan zat er overigens geen enkele Belg in de selectie.

Op de persconferentie legde coach Stefano Pioli uit waarom Charles De Ketelaere ontbrak. “Charles was er vanavond niet bij omdat er bepaalde dingen aan het gebeuren zijn op de transfermarkt”, aldus de Italiaan. “Er werd veel van hem verwacht vorig jaar, maar hij heeft niet alles kunnen geven. Het is een kwestie van begrijpen wat voor ons en voor hem de beste situatie is.”

© BELGA

CDK kan naar Atalanta, vorig jaar vijfde in de Serie A. Op clubniveau is er al een tijdje een akkoord: 3 miljoen voor een jaar huren en een aankoopoptie van 23 miljoen plus 4 miljoen bonussen. En een doorkooppercentage van 10 procent voor Milan. Atalanta wierp zich de voorbije jaren op als een echte kweekvijver van talent, met verschillende toptransfers tot gevolg. Denk maar aan Rasmus Hojlund, die na één seizoen voor 45 miljoen tekende bij Manchester United.

Maar, maar, maar. Er zou een kink in de kabel zijn voor de overgang van De Ketelaere naar de club uit Bergamo. De entourage van de Rode Duivel zou volgens Italiaanse bronnen “te hoge eisen” gesteld hebben qua commissies. “Als die niet verlaagd worden, dreigt er een probleem”, klinkt het in een bericht van transferjournalist Gianluca Di Marzio. Eerder maakten ze in Italië nog gewag van aankomende medische testen voor De Ketelaere.