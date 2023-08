Amazonelanden kondigen op top alliantie tegen ontbossing aan

Acht Zuid-Amerikaanse landen zijn dinsdag tijdens een top in Brazilië overeengekomen een alliantie te lanceren om ontbossing in de Amazone te bestrijden. De landen in de te vormen alliantie, die alle een deel van het Amazonegebied binnen hun grenzen hebben, willen zo ’s werelds grootste regenwoud redden.

“We hebben besloten om de Amazone Alliantie ter bestrijding van ontbossing op te richten, met als doel te voorkomen dat het Amazonegebied een ‘point of no return’ bereikt”, lieten Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela optekenen in een gezamenlijke verklaring.

Als dit ‘point of no return’ bereikt wordt, zal het Amazonewoud meer CO2 uitstoten dan het absorbeert, waardoor de opwarming van de aarde nog verder zou toenemen.

“Longen van de aarde”

Sinds vrijdag wordt in het Braziliaanse Belém een Amazone-top gehouden met Zuid-Amerikaanse leiders, de eerste sinds 2009. De Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva wil laten zien dat het land terug is “als regionaal leider op het gebied van klimaat”. Ontbossing in het Amazonegebied bereikte recordhoogten onder Lula’s voorganger, Jair Bolsonaro.

Het regenwoud wordt ook wel de “longen van de aarde” genoemd. De honderden miljarden bomen slaan ongeveer een kwart van alle CO2 op aarde op. Ze zijn daarom belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.