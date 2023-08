Antwerps parket start met proefproject: lagere straf bij schuldbekentenis

Het systeem, de zogenaamde ‘voorafgaande erkenning van schuld’, bestaat eigenlijk al sinds 2016, maar werd in de praktijk zelden toegepast. Het Antwerpse parket wil daar nu verandering in brengen. “Voortaan wijzen we mensen die voor de rechter moeten komen systematisch op de optie van een guilty plea”, zegt parketmagistraat Steven De Winter.

Het gaat enkel over zaken die betrekking hebben op respectievelijk milieumisdrijven, stedenbouwkundige inbreuken, faillissementsfraude, witwassen of fiscale fraude. Wie daarvoor voor de rechter moet verschijnen, krijgt een brief toegestuurd met de vraag of hij of zij openstaat voor een bekentenis. Als dat het geval is, krijgen die personen een eenmalig aanbod voorgeschoteld. Wie niet van een bekentenis wil weten, verschijnt gewoon voor de rechter.

Het parket hoopt vooral dat het proefproject tijdswinst kan opleveren, aangezien er dan geen lange pleidooien of eventuele procedureslag meer volgt. De dader kan op zijn beurt dan weer mogelijk een lagere straf krijgen.

Als de aanpak aanslaat, is het de bedoeling het proefproject uit te breiden naar andere afdelingen van het parket.