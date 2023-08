Canadese rapper Tory Lanez krijgt tien jaar cel voor het beschieten van Megan Thee Stallion

De Canadese rapper Tory Lanez is dinsdag door een rechter in Los Angeles veroordeeld tot tien jaar cel voor het beschieten van collegarapper Megan Thee Stallion.

Het voorval vond plaats in 2020 toen Lanez (echte naam Daystar Peterson) Megan Thee Stallion (echte naam Megan Pete) en anderen wegreden van een feestje in de Hollywood Hills in Los Angeles en ruzie kregen. Lanez schoot daarbij Thee Stallion (die al een tijdje romantisch gelinkt wordt aan Rode Duivel Romelu Lukaku) in de voet.

Volgens BBC hadden de aanklagers dertien jaar cel gevraagd. Zijn verdediging vroeg dan weer om probatie-uitstel en een opname in een afkickkliniek.

Nog volgens BBC heeft de advocaat van de Canadese rapper aangekondigd dat zijn cliënt in beroep zal gaan.