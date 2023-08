Dit staat er vandaag op het programma op het WK wielrennen: maakt Alec Segaert zijn favorietenrol waar? En pakt Lotte Kopecky drie op een rij?

Het wordt voor Lotte Kopecky de drukste dag in Glasgow, want vanavond rijdt ze de vier disciplines van het omnium. Favoriete op dat nummer is de Britse Katie Archibald, maar met de vorm waarin Kopecky verkeert, weet je nooit of ze haar derde wereldtitel op rij pakt. Wél topfavoriet is Alec Segaert in het tijdrijden bij de beloften, u weet wel: de pechvogel wiens rugzak met paspoort op de trein werd gestolen. De 20-jarige hardrijder stak zich de voorbije dagen niet weg. Knap, het afmaken zou nog knapper zijn.

Op de piste komt ook Fabio Van Den Bossche in actie. Hij werd zondag zevende in het omnium en komt nu in actie in de puntenkoers, waarin hij vorig jaar brons pakte op het WK. Overdag komen er ook in het paracycling Belgen in actie en rijden we de team relay in het mountainbike.