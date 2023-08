Flinke kater voor Lindsay De Vylder en Robbe Ghys die in slotspurt net naast podium vallen: “Liever vierde dan tweede achter de Nederlanders”

Wat een anticlimax van een onwaarschijnlijk spannende ploegkoers. Robbe Ghys (26) en Lindsay De Vylder (28) reden een supersterke wedstrijd, stonden van start tot voor de laatste spurt op een medailleplaats maar verloren hun eremetaal in de slotspurt met dubbele punten. Revanche volgend jaar in Parijs? “De ontgoocheling is groot maar toch geeft dit vertrouwen naar Parijs toe.”

In topsport is er een dunne lijn tussen vreugde en verdriet. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder bevonden zich 95 procent van hun ploegkoers aan de goede kant van de lijn, in de slotspurt zagen ze echter een bijna zekere medaille door de vingers glippen. Dit moet ongelooflijk hard zijn aangekomen. “We geven het weg in de slotspurt”, zuchtte Limburger Robbe Ghys (26). “Als we die spurt winnen, denk ik dat we goud pakken. Nu ging ik er nog vanuit dat we tweede waren en plots zie ik ons als vierde in de uitslag staan. Topsport kan hard zijn, dat is hier nog maar eens bewezen.”

De reden? Ghys: “We lieten ons in de laatste veertig ronden iets te veel wegzetten”, stak hij vooral de hand in eigen boezem. “We kwamen net dat tikkeltje tekort. Maar we wisten dat dit kon gebeuren. We kozen voor een snelle start, scoorden de eerste tien punten en konden daarna een tijdje comfortabel meeglijden. Maar, opnieuw, we lieten ons iets te makkelijk wegzetten. Dat waren de metertjes die we op het einde misschien tekort zijn gekomen.”

© BELGA

“Ja, dit is zuur, een grote ontgoocheling. Maar ik ben liever vierde dan tweede achter de Nederlanders. Op een WK telt maar één plaats. Gelukkig scoren we veel punten met het oog op de Spelen en dat was ook één van de doelstellingen. En ja, dit geeft toch vertrouwen richting Parijs. Ik ben supertrots op de wedstrijd die Lindsay en ik gereden hebben. We wilden direct de wedstrijd in handen nemen en hebben de koers meegemaakt. Alleen worden we gepakt op het einde. We mogen trots zijn op wat we getoond hebben. Helaas is het net niet gelukt maar kop omhoog en op naar de volgend doelen.”

Wedstrijdverloop

Hoe het ging? De Vylder (28) en Ghys (26) domineerden de openingsfase van de wedstrijd. Het Limburgs-West-Vlaamse duo nam een vliegende start en schreef meteen de eerste tien te verdienen punten op hun rekening bij. De toon was gezet.

Wat volgde was een nagelbijtende strijd met de ervaren duo’s van Denemarken, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Onze landgenoten lasten even een pauze in maar sloegen in het tweede deel van de wedstrijd weer toe. Ghys-De Vylder sprokkelden haast iedere spurt de nodige puntjes en gingen de finale in met een schijnbaar comfortabele voorsprong op Denemarken en Nederland. Onze landgenoten wisten meteen op wie ze zich moesten concentreren.

© BELGA

Michael Morkov – afgelopen zondag nog actief in de wegrit – bracht de Denen langszij zodat we op een superspannende finale afstevenden. Ook het Nederlandse duo Havik-Van Schip gaf zich niet zomaar gewonnen en ging op zoek naar punten en een winstronde. Plots kwam het gevaar langs alle kanten. Dankzij opnieuw vijf punten waren het plots de Nederlanders die de leiding overnamen. Zouden de Nederlanders een prijs betalen voor hun inspanning? En wat met Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland die zich plots ook mengden.

Met nog één sprint te gaan bedroeg het verschil drie punten in het voordeel van Nederland, ook Groot-Brittannië, Denemarken en Nieuw-Zeeland kwamen nog in aanmerking voor de medailles. Die slotspurt zou er voor het Belgische duo teveel aan zijn. Onze landgenoten vielen net buiten de punten, hun rechtstreekse concurrenten sprokkelden wel waardoor het Belgische duo van de tweede naar de vierde plek tuimelde. Wat een anticlimax.

De Nederlanders Havik en Van Schip kroonden zich uiteindelijk tot wereldkampioen in de ploegkoers. — © Getty Images