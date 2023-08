Belgen flirten met goud in bloedstollende ploegkoers, maar pakken naast een medaille

Robbe Ghys (26) en Lindsay De Vylder (28) flirtten met goud in de ploegkoers, maar in een bloedstollende eindsprint pakten ze uiteindelijk zelfs nog naast het podium. Bijzonder zuur, hun sterke wedstrijd had eremetaal verdiend. De wereldtitel ging naar de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip vóór Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland.

België nam een droomstart met het maximum van de punten na twee sprints. Bij de vijfde sprint pakte De Vylder uit met een verschroeiende versnelling buitenom om als tweede over de streep te komen en nog eens drie punten te graaien.

Half koers lagen we nog steeds aan de leiding, maar alles was heel dicht bij elkaar komen te staan. Er zaten amper vijf punten tussen de eerste en de zesde plaats.

Maar Lindsay De Vylder won de eerstvolgende sprint, de elfde, en zorgde zo meteen voor wat ademruimte. De Wetteraar had kruit in zijn benen zitten.

Jan Willem van Schip lanceerde zich op een verrassend moment als een langeafstandsraket. Onderweg pakten de Nederlanders op punten de leiding over van België, maar de grote vraag was: zouden ze ook een ronde pakken? Ze waren dichtbij, maar hun alles-of-niets-poging strandde uiteindelijk. Oef.

De Nederlanders leken uitgeteld, maar kwamen opzetten voor de eindsprint, die bloedstollend was. Met dubbele punten in de laatste sprint was alles nog mogelijk. België stond tweede, op drie punten van de Nederlanders, terwijl er aan de streep 10, 6, 4 en 2 punten te geef waren. Robbe Ghys perste alles uit zijn lijf, maar werd vierde achter Nederland. Weg goud, maar aangezien Nieuw-Zeeland (10 punten) en Groot-Brittannië (6 punten) fors scoorden, werden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder zelfs nog van het podium geduwd. Wat kan sport wreed zijn. De meest ondankbare van alle plaatsen, dat had ons ploegkoersduo niet verdiend.