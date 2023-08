Daar is Pogon Szczecin, de Poolse tegenstander van AA Gent: “Jammer dat Vadis deze zomer de club verliet”

Nadat AA Gent de voorbije jaren het in Europese context al opnam tegen Rakow Czestochowa en Jagiellonia Białystok, kruist het team van Hein Vanhaezebrouck woensdagavond de degens met Pogon Szcezin: “Op dit moment draait het bij Gent ook wel echt heel goed als geheel en we zullen dan ook zelf twee keer een topprestatie moeten afleveren”, weet Pogon-coach Gustafsson.

“We zijn blij om in België te zijn. Gent wordt een lastige tegenstander maar we zijn er klaar voor”, klonk Pogon-coach Jens Gustafsson vol zelfvertrouwen net voor aanvang van de oefensessie van zijn team in de Ghelamco Arena. Poolse journalisten waren nog niet aanwezig maar zij reizen donderdagochtend in grote getalen af naar Gent om het ambitieuze Pogon aan het werk te zien: “We eindigden vorig seizoen heel goed en zetten die trend voorlopig verder. Daarom hebben we veel vertrouwen voor deze partij.”

Anderzijds beseft de 44-jarige Zweedse coach die eerder ook al bij Hajduk Split en in eigen bij AIK, Norrköping en het Zweedse beloftenelftal actief was, dat er Pogon Szczecin een flinke klus wacht: “Ik ken Gent best wel goed want bij Norrköping heb ik samengewerkt met jongens die ook nog bij AA Gent actief waren”, verwees Gustaffson naar ex-Buffalo’s die niet bepaald succesvol waren in Gent zoals Eric Smith, Tesfaldet Tekie en Emir Kujovic.

Vorig seizoen had AA Gent het niet onder de markt met het Zweedse Djurgarden maar Gustafsson weet dat dit Pogon Szczecin toch moeilijk te vergelijken valt met het Zweedse topteam: “De situatie is ook totaal anders. Gent verkeerde toen niet meteen in hun beste vorm. Ik volg AA Gent al meerdere jaren en op dit moment draait het bij hen ook echt wel heel goed als een geheel en we zullen dan ook zelf twee keer een topprestatie moeten afleveren.”

“Ik zag Gent aan het werk tegen PAOK”

Ook Leandri Koutris, de 28-jarige Griekse linksachter van Pogon Szczecin, toonde bijzonder veel respect voor AA Gent maar hij had dan ook duidelijk zijn huiswerk gemaakt: “Ik kijk veel voetbal en zag Gent twee jaar geleden aan het werk tegen PAOK. Geen toeval want ik kende Vadis Odjidja en Hugo Cuypers heel goed. Jammer dat Vadis deze zomer de club verliet maar ze hebben nog altijd veel kwaliteit, zeker voorin maar de ganse ploeg is sterk, ze brengen heel mooi, aanvallend voetbal. We moeten vooral vermijdbare fouten uit ons spel bannen want die bekoop je sowieso cash in Europa.”