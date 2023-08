Colombiaanse drugsbaas krijgt 45 jaar cel in VS

De machtige Colombiaanse drugshandelaar en kartelleider Dairo Antonio Úsuga is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 45 jaar cel. De bevoegde rechter in New York achtte het dinsdag als bewezen dat de leider van de Clan del Golfo, ook bekend onder de naam Otoniel, grote hoeveelheden cocaïne naar de VS smokkelde. Hij kreeg ook een boete van 216 miljoen dollar, omgerekend zo’n 196 miljoen euro. De 51-jarige Otoniel pleitte begin dit jaar schuldig aan drugshandel.