130 van de 150 mensen die onteigend worden voor Noord-Zuid hebben zich vrijwillig aangemeld

Houthalen-Helchteren

80 onteigeningen voor de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren zijn al getekend. Maar belangrijker nog: 130 van de 150 eigenaars die hun grond of pand verliezen, hebben zich vrijwillig aangemeld. Met 25 van hen lopen de onderhandelingen, de andere 25 krijgen een financieel voorstel. “Het schiet op”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters tevreden vast. Ze heeft het bedrag voor de onteigeningen dit jaar laten optrekken van 46 naar 80 miljoen euro. Neem daarbij de 12 miljoen van vorig jaar en dan zitten we al op bijna 100 miljoen euro.