Komt Thomas Vermaelen in aanmerking als nieuwe bondscoach van de beloften? Voetbalbond sprak al met de ex-Rode Duivel

Bij de voetbalbond is men na het mislukte EK voor beloften (U21) en het ontslag van coach Jacky Mathijssen op zoek naar een nieuwe coach. Daarvoor volgde het technisch departement van de bond dezelfde procedure als die die werd gehanteerd bij de zoektocht naar een bondscoach voor de A-ploeg. Dat betekent een vacature waar op zoek wordt gegaan naar iemand die “in staat is om een evenwicht te vinden tussen de ontwikkeling van spelers op de lange termijn en het bereiken van sportieve doelstellingen op de korte termijn”, “een teamplayer is”, enzovoort.

Thomas Vermaelen met die andere voormalige assistent-bondscoach Thierry Henry — © BELGA

Vandaag sluit de vacature. Er zijn voldoende sollicitaties binnengekomen, maar er zijn – net als bij de zoektocht naar een bondscoach – van het technisch departement uit ook zelf actief gesprekken met mogelijke kandidaten aangeknoopt. Eén van die ontmoetingen was al enkele weken geleden met Thomas Vermaelen, voormalig topverdediger van onder meer Ajax, Arsenal, Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe. Hij speelde ook 85 keer voor de Rode Duivels en was in het kalenderjaar 2022 assistent van voormalig bondscoach Roberto Martinez.

Londen

Met na het WK het opstappen van Martinez en de komst van Domenico Tedesco, die zijn ganse staf zelf koos, was er geen plaats meer voor Vermaelen hoewel de voetbalbond hem heel graag bij de nationale ploeg had gehouden. De als speler enorm ervaren Vermaelen liet op de trainerscursus een verpletterende indruk waardoor de voorbije maanden ook enkele clubs uit de Jupiler Pro League bij hem aanklopten. Kortrijk en STVV waren daarbij.

Voor Vermaelen lijkt een Belgische club evenwel niet interessant. De Antwerpenaar woont met zijn vrouw Polly Parsons en twee kinderen Raff (10) en Ace (8) nog steeds in Londen, een overblijfsel van zijn vijfjarig verblijf bij Arsenal toen hij ook zijn Engelse vrouw leerde kennen. Na een actieve loopbaan met veel omzwervingen lijkt Vermaelen met schoolplichtige kinderen niet meteen van plan Londen te verlaten. Daar rekent men alvast bij de voetbalbond op, zodat hij in beeld blijft om bij hen aan de slag te gaan. Technisch directeur Frank Vercauteren woont in Rusland, dan kan een jeugdcoach ook wel in Londen wonen.

Wesley Sonck

Het hypothekeert wel de kansen voor Vermaelen om hoofdcoach te worden van de U21. Daar wordt immers een fulltime werknemer gezorgd en dat is vanuit Londen toch iets te moeilijk. De piste om hem meteen hoofdcoach te maken van de beloften vindt ook niet echt veel bijval bij de bond wegens een gebrek aan ervaring. Assistent zou eventueel wel kunnen. Hoofdcoach bij de U19 of U18 kan wel. Zeker als Wesley Sonck, die voorlopig mee doorschuift van de U18 naar de U19, in aanmerking zou komen om de U21 onder zijn hoede te nemen. In september is er echter al de volgende bijeenkomst voor de U19 onder de hoede van Sonck. Sonck zelf wil geen commentaar kwijt.

Ervaring genoeg: Vermaelen speelde bij Barcelona onder meer met Lionel Messi — © AFP

Er zijn hoe dan ook veel wijzigingen op til, want Filip De Wilde (keeperstrainer U21), Thierry Siquet en Jean-François Remy (hoofd- en hulptrainer U19) werden net als Jacky Mathijssen ontslagen. Ex-voetballers als Olivier Deschacht, Thomas Buffel (beiden U21) en Eric Van Meir (U19) blijven in principe aan boord.