Sint-Truiden

Het Sint-Trudoziekenhuis heeft vandaag een splinternieuwe cleanroom in gebruik genomen. In die cleanroom kan het ziekenhuis volgens de hoogste standaarden zelf chemobereidingen in huis maken. De ruimte voldoet aan de strenge PIC/S-normen die vanaf 2026 verplicht zullen zijn. Zo kan Sint-Trudo dus ook in de toekomst de beste zorg blijven garanderen voor de patiënten in het eigen ziekenhuis.