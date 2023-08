Bilzen / Hasselt

En dan tellen we stilaan af naar Pukkelpop, niet alleen wij hier bij TV Limburg, maar uiteraard ook de artiesten. Dj-duo Joyhauser repeteert op dit ogenblik in jeugdcentrum de Bilding in Bilzen, omdat ze op Pukkelpop voor het eerst een live-set gaan spelen met een audiovisuele show. Het duo zet dus alles op scherp en is benieuwd naar de reacties van het publiek.