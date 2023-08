17-jarige Club Brugge-supporter moet vier weken in Deense jeugdinstelling na incident met rivaliserende fans

Een 17-jarige Club Brugge supporter raakte betrokken in een schermutseling en zit momenteel in een jeugdinstelling. — © BELGA

Een 17-jarige supporter van Club Brugge zit nog tot 1 september vast in een jeugdinstelling in Denemarken. De Deense politie sloeg hem in de boeien nadat hij vorige week betrokken raakte bij een schermutseling na de Europese match.

De minderjarige Club Brugge-supporter was donderdagavond speciaal naar het Deense Aarhus afgereisd om het Europese duel bij te wonen. Na de match ontstond er een schermutseling tussen rivaliserende supporters. De Club Brugge-supporters hadden bivakmutsen bij en de 17-jarige kon een T-shirt afpakken van een Deense supporter. Daarop werd hij door de politie in de boeien geslagen. De jongen moest zich verantwoorden door de jeugdrechter en die besliste prompt om hem vier weken op te sluiten in een jeugdinstelling.

Denemarken staat erom bekend streng op te treden tegen hooliganisme, maar Franky Baert, advocaat van de minderjarige jongen vindt de sanctie overdreven. “Al de andere Brugge-supporters mochten naar huis en alleen hij werd eruit gepikt. Mijn cliënt is een fervent supporter van Club Brugge, maar heeft niks op zijn kerfstok. Hier in Denemarken doet men alsof hij de grootste crimineel is.”

De moeder van de jongen werd in de nacht van donderdag op vrijdag uit bed gebeld en reisde in allerijl af naar Denemarken. Zij probeert haar zoon nu zo goed en zo kwaad als mogelijk bij te staan. Meester Baert vocht de uitspraak van de jeugdrechter aan voor het hooggerechtshof. In beroep bleef de rechter echter bij zijn beslissing en dat betekent dat de jongeman meer dan waarschijnlijk tot 1 september in de jeugdinstelling blijft.