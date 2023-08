Kim en Emi uit ‘Boer zkt vrouw’ gaan trouwen: “Nog nooit zo zeker van iets geweest”

“Twee jaar geleden is het allemaal begonnen. Tijdens Boer Zkt Vrouw hadden we de meest romantische date van ons leven. Als verrassing heeft Kim er afgelopen weekend voor gezorgd dat we deze date konden herbeleven. Maar dat was nog niet alles … ‘Ik moet nog iets vragen’, zei hij. ‘Wilt gij met mij trouwen?’ Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest. Honderd keer ja!”, schreef Emi op Instagram.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens het veertiende seizoen van het tv-programma. Tijdens het laatste beslissingsmoment koos boer Kim eerst voor een andere kandidate, maar hij bleef met zijn gedachten bij Emi, die hij de aflevering ervoor had laten gaan. Uiteindelijk besloot hij toch voor Emi te kiezen.

(sgg)