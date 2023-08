Elise Mertens meteen uitgeschakeld in Montreal, Wozniacki maakt overtuigende comeback

Elise Mertens (WTA 29) is meteen uitgeschakeld op het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Montreal. In de eerste ronde verloor de Limburgse van de Russin Daria Kasatkina (WTA 11), de halvefinaliste op Roland Garros in 2022, in twee sets met 6-4 en 6-2. In datzelfde Montréal maakte Wozniacki een comeback door de grote poort.

De maandagavondwedstrijd van Mertens werd bij 4-4 in de eerste set door de regen onderbroken en een dag verlaat. Dinsdag was de Limburgse niet opgewassen tegen de Russin en kon ze amper twee spelletjes winnen. Kasatkina treft in de tweede ronde de Chinese Shuai Zhang (WTA 45) of de Russin Anna Blinkova (WTA 35).

Kasatkina en Mertens speelden begin vorige week al tegen elkaar in Washington. De Russin trok er met 6-3 en 7-5 aan het langste eind. Het was de achtste ontmoeting tussen de 27-jarige Mertens en de 26-jarige Kasatkina. Mertens staat door haar nederlaag nu met 6-2 in het krijt.

Elise Mertens — © USA TODAY Sports via Reuters Con

Vorig jaar ging Mertens er in Montreal in de tweede ronde uit. De Roemeense Simona Halep, inmiddels geschorst na een positieve dopingtest, won het toernooi. Mertens behaalde in 2018 haar beste resultaat in Montreal toen ze de kwartfinales bereikte.

Wozniacki wint overtuigend bij comeback

Caroline Wozniacki overleefde haar eerste ronde in Montréal wel vlot. De ex-nummer één van de wereld bij de vrouwen veegde bij haar comeback na drie en half jaar afwezigheid de vloer aan met de Australische kwalificatiespeelster Kimberly Birrell, nummer 114 op de wereldranglijst. Een bijzonder scherpe Wozniacki, die haar laatste officiële match speelde op de Australian Open van 2020, haalde het overtuigend met twee keer 6-2. In de volgende ronde wacht allicht regerend Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova op de Deense.