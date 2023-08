Hasselt

Leeg. Leger. Leegst. Met het nakend vertrek van Dezittere of ‘de postzegelman’ dreigt in Galerij De Ware Vrienden nu ook de laatste der Mohikanen zijn boeltje te pakken. “De leegstand is het teken aan de wand dat we stappen zetten. We bereiden een sloopscenario voor”, zegt schepen voor economie Rik Dehollogne (N-VA).