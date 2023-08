Mathieu van der Poel is alweer gefocust op zijn volgende doel: wereldkampioen verkende vandaag mountainbike-parcours

Mathieu van der Poel kroonde zich zondag tot wereldkampioen op de weg en bouwde ’s avonds een feestje met de Nederlandse wegploeg, maar vandaag was hij alweer gefocust op zijn volgende doel. MVDP rijdt komende zaterdag het WK mountainbike cross-country en vandaag verkende hij al even het parcours. Ook Peter Sagan werd op de omloop gespot.

Mathieu van der Poel zat de voorbije maanden niet meer op zijn mountainbike en dus wordt het zaterdag tijdens het WK cross-country moeilijk om de symbiose te voelen met zijn fiets. MVDP moet bovendien achteraan starten.

Maar Van der Poel rijdt het mountainbiken in eerste instantie om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar. Nederland heeft op dit moment nog geen olympisch startrecht omdat het buiten de top negentien van de landenranking staat. Welke plek daarvoor nodig is, is niet met zekerheid te zeggen. Hoe hoger, hoe beter.

“Een plek in de top tien, misschien top vijftien op het WK moet volstaan”, zei Van der Poel daarover.

Van der Poel. — © Getty Images

Mocht hij toch uitpakken met een ongelooflijke stunt, dan kan Van der Poel een unieke treble verwezenlijken, want hij is al regerend wereldkampioen veldrijden en op de weg.

Geen Milan Vader

Van der Poel zal zaterdag de enige Nederlander aan de start zijn, want Milan Vader is ziek en zegde af.

Mathieu van der Poel kondigde aan te zullen passen voor een andere moutainbike-discipline, de shortrace. Maar nu de kwalificaties daarvoor geschrapt zijn wegens te weinig deelnemers, wordt erover gespeculeerd of Van der Poel zich alsnog zou bedenken. Woensdag maakt de Nederlander de beslissing. De sprintrace heeft geen invloed op een eventueel olympisch ticket of de startpositie in de belangrijkere cross country van zaterdag.