Afslankmiddel Wegovy vermindert ook risico op beroertes en hartaanvallen, zegt producent

Het Deense bedrijf Novo Nordisk heeft dinsdag de resultaten van een grootschalige studie met het afslankmedicijn Wegovy bekendgemaakt. Bij de studie waren zo’n 17.500 deelnemers betrokken. Zij waren 45 jaar of ouder, hadden overgewicht, een voorgeschiedenis van hartaandoeningen en geen voorgeschiedenis van diabetes. De studie liep vijf jaar lang en wekelijks gebruikten de deelnemers Wegovy om de effecten ervan te testen.

Uit de studie blijkt nu dat het risico op zulke ernstige hartproblemen met twintig procent verminderd wordt. Novo Nordisk is daarmee het eerste bedrijf dat met zo’n grootschalige studie kan aantonen dat één van de nieuwe obesitasmedicijnen ook een positief effect heeft op de gezondheid van het hart. “Mensen met obesitas hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar tot op heden zijn er geen goedgekeurde medicijnen voor gewichtsbeheersing waarvan bewezen is dat ze effectief gewichtsbeheer bieden en tegelijkertijd het risico op een hartaanval, beroerte of cardiovasculaire dood verminderen”, zegt Martin Holst Lange, executive vice-president Ontwikkeling bij Novo Nordisk. De studie van Novo Nordisk toonde nu aan dat dat wel kan, zei hij.

De nieuwe studie moet wel nog gepubliceerd worden en door peer review gaan, merkt The New York Times op. Toch zouden de nieuwe bevindingen grote gevolgen kunnen hebben. Zo zou de druk op verzekeraars bijvoorbeeld kunnen toenemen om de behandeling te ondersteunen.

Wegovy kwam origineel op de markt als een soort alternatief voor het bekende Ozempic. Ozempic regelt de bloedsuikerspiegel en is in eerste instantie bedoeld voor diabetespatiënten. Maar het is ook erg populair bij mensen die enkele kilo’s willen verliezen. Wegovy en Ozempic bevatten dezelfde actieve stof, maar in een andere dosering. Wegovy werd, in tegenstelling tot Ozempic, in eerste instantie wel op de markt gebracht als een vermageringsmiddel.

