Hasselt

Studenten schrijven zich steeds later in voor het hoger onderwijs: 46 procent hakt pas na 1 september de knoop door in de Limburgse hogescholen PXL en UCLL. De langste ‘wachters’ zijn studenten management en business, de snelsten zitten bij verpleegkunde en de lerarenopleiding. Door toenemende keuzestress klinkt het bij PXL. Vooral sinds het online-inschrijven aldus UCLL.