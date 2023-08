Veel lezers herkennen zich in het verhaal van Angela Kapers, de weduwe van motorcrosser René Boon. — © Dick Demey

Hasselt

Angela Kapers, de jonge weduwe van motorcrosser René Boon uit Peer, getuigde dinsdag hoe ze als wettelijk samenwonende quasi geen wettelijk erfrecht heeft. Veel lezers herkennen zich in haar verhaal, anderen stonden nog niet bij stil bij de mogelijke gevolgen. Maar wat is nu het verschil tussen huwen of wettelijk samenwonen?