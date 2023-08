Dieven sluiten netjes de deur van werfkeet na inbraak op Gerhees

Op Gerhees in Ham werd een diefstal uit een werfkeet gepleegd. De melding dateert van maandag 15 uur. Onbekenden sloegen een raampje in, maar geraakten zo niet binnen omdat er tralies voor stonden. Vervolgens moet dan de deur geforceerd zijn waarna de daders een laptop, koffiemachine en sleutelbos stalen. Met de sleutels moeten ze vervolgens de deur achter zich opnieuw gesloten hebben want deze was afgesloten toen de diefstal werd opgemerkt.