Beringen

Maar liefst 130 sociale woningen en appartementen in Beringen-centrum worden dezer dagen voorzien van zonnepanelen. Dat gebeurt in opdracht van Wonen in Limburg (WIL) samen met de coöperatieve vennootschap Aster. “Op termijn willen we alle sociale woningen in Noord-West Limburg voorzien van zonnepanelen.”