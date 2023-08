Daimler-topman Jochen Goetz (52) sterft na wespensteek

Jochen Goetz, CFO van vrachtwagenproducent Daimler Truck, is op 52-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn werkgever. Volgens de Duitse krant Bild werd een allergische reactie na een wespensteek hem fataal.

Goetz overleed afgelopen zaterdag, geheel onverwacht. Het Duitse bedrijf bevestigde het overlijden van de topman, maar gaf geen doodsoorzaak. “In nauw overleg en met inachtneming van de familie willen we het bij een tragisch ongeval houden”, aldus woordvoerder Jörg Howe.

Bild vernam “uit goed ingelichte kringen” echter dat een wespensteek de topman fataal geworden zou zijn. “Vanuit zijn omgeving kregen we te horen dat hij vaak een noodpakket tegen wespensteken bij zich had”, aldus de krant. “Het is echter onduidelijk of hij dat pakket ook zaterdag binnen handbereik had.”

In Duitsland zijn ongeveer 3 tot 3,5 procent van alle inwoners allergisch voor het gif van wespen of bijen. Na een steek geeft hun lichaam meer histamine af, waardoor de bloedvaten uitzetten en vitale organen niet langer van zuurstof voorzien worden.

Voorlopig is niet bekend hoeveel mensen bij Daimler Truck op de hoogte waren van de allergie van Goetz. “Hij was een Daimler-man met hart en ziel”, aldus CEO Martin Daum. “Hij heeft het bedrijf gemaakt tot wat het nu is.”