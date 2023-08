Veel rechtdoor, kasseien en een kasteel: waarom het parcours van het WK tijdrijden Van Aert en Evenepoel moet liggen

Een middeleeuws kasteel waar de halve Schotse geschiedenis samenkomt en waar ooit Mel Gibson regeerde. Als de ontknoping van het WK tijdrijden even dramatisch is als de locatie van de finish, mag u de volgende dagen op het puntje van uw stoel gaan zitten. In een grote boog rijden Van Aert en Evenepoel straks naar het kasteel van Stirling. Inclusief slotklim en kasseien. Ideaal voor de Belgen? “Dit is een parcours voor tijdrijders pur sang”, beaamt bondscoach Vanthourenhout.