80 uur werkstraf en 2.000 euro boete voor 186 xtc-pillen op Rampage

Een 20-jarige Gentse is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 80 uur werkstraf nadat ze op Lommelse festival Rampage 186 xtc-pillen in haar bezit had. Ze liep op 30 juni dit jaar tegen de lamp nadat een drugshond reageerde toen de jonge vrouw passeerde.

De jonge vrouw moest via de snelrechtprocedure voor de Hasseltse correctionele rechtbank verschijnen. “Ik wist dat er 115 pillen in mijn slaapzak verstopt zaten. Die waren van mijn vriend”, bekende de Gentse. Tijdens de drukte bij het aanschuiven, had ze ook de bagage van haar intussen ex-lief vast. Daar zaten eveneens pillen in verstopt, 71 stuks in zijn sneakers. “Dat wist ik dan weer niet.” Er ontstond heibel na de vondst en de relatie liep op de klippen. Haar vriend moest zich niet verantwoorden voor de rechtbank.

24 uur in de cel

“We waren er aanwezig met een grote vriendengroep”, verklaarde ze de aanzienlijke hoeveelheid. “Laten we er niet onnozel over doen. U was ook daar om te verkopen”, repliceerde de rechter. De jonge vrouw gaf vervolgens toe en bekende soms ook zelf te gebruiken. Ze vroeg aan de rechter om mild te zijn gezien haar jonge leeftijd, dat ze alleen woonde en nog maar pas een nieuwe job had. “In de zorg dan nog. Door pillen mee te nemen naar een festival denkt u niet aan de gezondheid van anderen”, merkte de rechter op. Na de betrapping verbleef ze 24 uur in een doorgangscel waar ze zwaar onder indruk een drietal paniekaanvallen kreeg. “Ik ben dom geweest”, bekende ze op het proces nog eens haar schuld.

Bij de strafmaatbepaling is rekening gehouden met haar blanco strafblad. Ze krijgt nu 80 uur werkstraf. Als ze deze niet tot een goed einde brengt, hangt haar zes maanden cel boven het hoofd. Daarnaast legde de rechter haar 8.000 euro boete op, waarvan 2.000 euro effectief.