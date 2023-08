Woensdag is het uurwerk, zijn studiemakker Alec Segaert én de rest van de U23-top zijn opponent. Bovendien heeft hij nooit een tijdrit van 36 km afgewerkt. Toch is Riemstenaar Jonathan Vervenne (20) niet uit zijn lood te slaan. “Ik denk dat die afstand geen nadeel is voor mij”, klinkt het.