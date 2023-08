Belgische tennisster Maryna Zanevska zwaait af op US Open: “Ik worstel al vier jaar met rugpijn”

Maryna Zanevska (WTA 114) zet na de US Open, die eind augustus van start gaat in New York, een punt achter haar tennisloopbaan. Dat heeft de 29-jarige Belgische van Oekraïense afkomst, die de laatste jaren op de sukkel was met de rug, dinsdag via sociale media gemeld.

“Het is tijd om voorlopig afscheid te nemen van tennis”, schrijft Zanevska. “Ik worstel al vier jaar met rugpijn en ben op een punt gekomen dat ik niet meer aan tennis kan geven wat nodig is om competitief te zijn op het hoogste niveau van deze extreem moeilijke, veeleisende sport. Ik heb besloten om de US Open te spelen als mijn laatste toernooi voordat ik een stap opzij zet in mijn carrière.”

Zanevska zet de deur wel op een kier voor een eventuele comeback. “Wie weet wat de toekomst brengt. Zal ik ooit terugkeren of zal ik andere uitdagingen in mijn leven hebben? Dat weet ik niet, maar wat ik wel zeker weet is dat ik blij ben met mijn beslissing en dat ik vele spannende plannen in het vooruitzicht heb.”

Zanevska eerder dit jaar op Wimbledon. — © Getty Images

Begin juli verwees Zanevska na haar nederlaag in de eerste ronde op Wimbledon al naar het einde van haar loopbaan. “Ik ga geen excuses zoeken”, klonk het toen. “Ik speelde niet goed genoeg, ongeacht de rugpijn waar ik al een tijdje mee sukkel en die ik voor de wedstrijd al voelde opspelen. Ik raakte snel gefrustreerd en gaf te snel op. Ik ben eigenlijk ontevreden met wat ik hier liet zien. Ik denk dat dit mijn laatste deelname aan Wimbledon was. Ik bereid me voor op het einde van mijn carrière. De kracht om verder te gaan is weg.”

Justine Henin

De ondertussen 29-jarige Zanevska verhuisde van haar geboorteland Oekraïne naar België in 2008. Een deel van haar tennis­opleiding kreeg zij in de tennisacademie van Justine Henin. In 2016 nam ze de Belgische nationaliteit aan. Vorig jaar klom Zanevska nog tot de 62ste plaats op de wereldranglijst, haar hoogste ranking ooit. Twee jaar geleden won ze in Polen haar enige WTA-titel.