Een op de tien scholieren overweegt job als leerkracht, blijkt uit bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel

Een op de tien leerlingen in het secundair onderwijs die deelnamen aan een bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) wil later zelf leerkracht worden. Dat deelt de koepel dinsdag mee. Er staat dus een nieuwe generatie jongeren klaar om de opstapelende vacatures op te vullen, zolang er met al dat enthousiasme ook iets wordt gedaan, klinkt het bij de VSK.

Tien procent van de bevraagde leerlingen zet leerkracht op nummer één als toekomstige job. Nog eens 25 procent overweegt het beroep als optie. In het technisch onderwijs ligt het enthousiasme opvallend hoog. Daar ziet veertien procent een loopbaan in het onderwijs wel zitten. De VSK bevroeg in totaal 11.090 leerlingen.

Cijfers van de VDAB toonden dinsdag aan dat het aantal openstaande vacatures in het onderwijs op een jaar tijd met twintig procent is gestegen. Vooral in het secundair onderwijs heersen tekorten. In totaal staan er net geen 3.200 vacatures voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs open, een vijfde meer dan in juli 2022.

Voorzitter van de Scholierenkoepel Mauro Michielsen noemt de resultaten van het VSK-onderzoek “positief”, maar blijft voorzichtig. “Het is één zaak om aan een carrière te dénken, wat écht telt is natuurlijk dat al dat enthousiasme voor het beroep van leraar ook kan leiden tot effectief meer leerkrachten voor de klas”, zegt hij. “Onze cijfers tonen alvast een grote bereidheid bij de leerlingen van vandaag om daaraan bij te dragen. Hier kunnen overheid en de leerkrachtenopleidingen écht mee aan de slag!”