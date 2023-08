Oekraïne verovert derde bruggenhoofd over Dnjepr en dat is een “kritieke situatie” voor Rusland

Oekraïne heeft aan Cherson een derde bruggenhoofd over de Dnjepr veroverd. Dat melden Russische milbloggers aan het front. Ze spreken van een “kritieke situatie” omdat de posities ingenomen nabij Kozachi Laheri de mogelijkheid zouden bieden om zwaar materiaal over de rivier te krijgen.

Anderhalve maand geleden al waren Oekraïense troepen neergestreken in Oleshky en Holy Prystan. Ze slaagden erin om de bezetter te verdrijven aan de oever van de Dnjepr, ondanks hevige tegenaanvallen van de Russen. Maar echt vooruitgang boekten de Oekraïners toen niet. Het bleek onmogelijk om tanks en ander zwaar materiaal naar de overkant te brengen. Volgens de goed ingelichte milblogger Romanov biedt het nieuwe bruggenhoofd aan Kozachi Laheri die mogelijkheid nu wel. De Dnjepr zou er aan het nieuw ingenomen gebied wél makkelijk over te steken zijn. Dat heeft veel te maken met de breuk in de Kachovka-dam in juni. Door het lage waterpeil zijn in de rivierbedding grote eilanden gevormd.

Volgens de Russische bronnen heeft Oekraïne nu een strook oever van in totaal 50 kilometer breed in handen. De doorbraak kwam er volgens Romanov en zijn collega’s nadat Rusland troepen wegtrok om het offensief in de regio Zaporizhia te proberen terug te dringen, tot nu de focus van de Oekraïense tegenstoot. De verdediging in Cherson zou nu voornamelijk bestaan uit slecht opgeleide gemobiliseerden. Daardoor zouden de Oekraïense troepen op één dag tot 1 kilometer diep in het Russische gebied zijn doorgedrongen. Romanov wijst er ook op dat de M14 – een belangrijke Russische bevoorradingsweg van en naar Melitopol en Rusland – wordt bedreigd. De posities van Oekraïne zouden nu op amper enkele kilometers van de snelweg liggen.