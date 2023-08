Georgië veroordeelt Russische “agressor” vijftien jaar na oorlog

Vijftien jaar na het begin van de Russische oorlog tegen Georgië, in 2008, heeft Georgië de Russische “agressor” veroordeeld en roept het op tot een “einde van de bezetting” van de separatistische regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië. “We weten al lang dat Rusland een agressor is, wij weten dat en de hele wereld weet dat”, zo zei de Georgische premier Irakli Garibasjvili.

In de nacht van 7 op 8 augustus 2008 viel het Russische leger Zuid-Ossetië binnen ter ondersteuning van de separatisten tegen het Georgische leger. In vijf dagen overmeesterden de Russische strijdkrachten de Georgiërs en dreigden ermee om de hoofdstad Tbilisi te bezetten.

Uiteindelijk kwam er een vredesakkoord en trokken de Russische troepen zich terug. Wel erkende Moskou Zuid-Ossetië en Abchazië als onafhankelijke staten. Sindsdien krijgen de regio’s militaire en financiële steun uit Rusland.

“Onze grootste uitdaging is om een eind te maken aan deze bezetting”, zo benadrukte Garibasjvili, die verder wees op het belang van een “vreedzame” oplossing. Dinsdag vond een herdenkingsdienst plaats op de begraafplaats van Moukhatgverdi in Tbilisi, waar de soldaten die in 2008 sneuvelden, zijn begraven.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski drukte maandag zijn steun aan Georgië uit. “De Oekraïners zijn solidair met de Georgiërs. Ik bedank alle Georgische burgers die met ons de vrijheid verdedigen.”

Dmitri Medvedev, die in 2008 president was in Rusland, verdedigde op zijn beurt de beslissing van Moskou om Georgië binnen te vallen. “Onze strijdkrachten hebben de arrogante nationalisten op vijf dagen snel en streng gestraft”, aldus de Rus op Telegram.