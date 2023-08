Kim Kardashian op het Met gala in mei. — © Getty Images

Kim Kardashian brak haar schouder en zat daarbovenop met een gescheurde pees. Over wat er precies gebeurde, treedt de beroemdheid niet in detail, maar ze beloofde zichzelf (en haar fans) wel dat niets haar nog kan tegenhouden om terug te gaan fitnessen. Maar hoe pak je trainingen na een blessure goed aan? Moet je in het begin anders sporten dan je gewoon bent?