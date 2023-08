Ondanks valpartij Marlen Reusser volgt Zwitserland zichzelf op als wereldkampioen Mixed Relay

Zwitserland heeft zich in Glasgow opgevolgd als wereldkampioen in de Team Time Trial Mixed Relay, de discipline waarbij eerst drie mannen en vervolgens drie vrouwen een ploegentijdrit afwerken van elk zo’n 20 kilometer. Het werd even spannend toen Marlen Reusser Van der Poel-gewijs op wereldkampioenenkoers ten val kwam, maar de Zwitsers hielden nog 7 seconden over op Frankrijk. Duitsland werd derde op ruim 51 seconden.

Het winnende zestal van de Zwitsers bestond uit: Bissegger, Küng en Schmid bij de mannen en Reusser, Chabbey en Koller bij de vrouwen.

Met zo’n sterke bezetting waren de Zwitsers torenhoog favoriet. Küng en Schmid kwamen bij het tussenpunt na 20,1 kilometer met hun tweetjes dan ook 19 seconden eerder door dan de Italianen en 24 seconden eerder dan de Fransen. Maar toen bij de Zwitserse dames Marlen Reusser tegen de grond ging -de winnares van de tijdrit in de Tour de France Femmes- steeg de spanning bij de Fransen die aan de finish in de hot seat zaten.

Uiteindelijk hielden de Zwitsers nog zeven seconden over op de Fransen. Duitsland volgde op ruime afstand.

Ons land vaardigde voor het eerst in vier edities geen ploeg af voor de Mixed Relay. Opmerkelijk is dat bij Zwitserland Stefan Küng en Stefan Bissegger wel deelnamen en ook vrijdag in de individuele tijdrit met ambitie starten. Ook Marlen Reusser rijdt donderdag als een van de favorietes de individuele tijdrit bij de vrouwen.

Reusser was niet de enige die pech kende in de straten van Glasgow. Bij Australië kwam Luke Plapp in de eerste kilometer ten val, waardoor Durbridge en Matthews met hun twee verder moesten. Bij Nederland schoof Daan Hoole in de nadars. Bij de Italianen sukkelde Persico -duidelijk de sterkste van het vrouwelijke trio- met haar ketting, die er uiteindelijk afliep. Ze schoot ook bijna uit haar pedaal.

De top vijf 1. Zwitserland in 54’16” 2. Frankrijk op 7” 3. Duitsland op 51” 4. Groot-Brittannië op 1’03” 5. Italië op 1’17”

© AP

© EPA-EFE

© AFP