Alleen geblesseerde Bryan Heynen ontbreekt woensdagochtend op vliegtuig richting Athene

Donderdagavond (21u) neemt KRC Genk het in de heenmatch van de derde ronde van de Europa League op tegen Olympiakos. In Athene ontbreekt alleen aanvoerder Bryan Heynen met een enkelblessure. Hij revalideert verder in Genk.

Wouter Vrancken mag Europees 23 namen op het wedstrijdblad zetten en neemt ook 23 spelers mee naar Griekenland. Daarbij drie doelmannen (Vandevoordt, Van Crombrugge en Leysen), youngster Kongolo en flankaanvaller Alieu Fadera, die tegen Eupen nog langs de kant bleef met een lichte blessure. De andere 18 namen: Preciado, Munoz, Sadick, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Kayembe, Galarza, Ouattara, Hrosovsky, El Khannouss, Ait El Hadj, Paintsil, Sor, Bonsu Baah, Arokodare, Oyen en Trésor.

De Genkse delegatie stijgt woensdagochtend om kwart voor negen op in Luik. In Athene, waar de temperatuur overdag tot 35 graden en meer kan oplopen, wordt om 19 uur plaatselijke tijd getraind. Omwille van de hitte start de wedstrijd donderdag pas om 22u, in België is het één uur vroeger. Er worden ongeveer 125 Genkse fans verwacht.

Zweedse ref is oude bekende

De wedstrijd Olympiakos-KRC Genk moet in goede banen worden geleid door de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg (34). Hij fluit al zeven jaar op internationaal niveau en was vorig seizoen actief in de Champions League. Voor verschillende spelers is Nyberg een oude bekende. Twee jaar geleden leidde hij in de Europa League Dinamo Zagreb-KRC Genk (1-1), Preciado en Painstil liepen toen tegen geel aan.