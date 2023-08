Gedaan met borsten tonen voor gratis cocktails: ludieke traditie op Fonnefeesten moet stoppen

Al decennialang is het een traditie op de Fonnefeesten in Lokeren: borsten tonen in ruil voor een gratis cocktail in de cocktailbar op het gratis evenement. “We doen dat daar al meer dan twintig jaar”, zegt voorzitter Bart Mertens. “Dat is begonnen als een onschuldige onnozelheid en is nooit gestopt. Elk jaar zijn daar wel mensen die hun borsten tonen om een gratis drankje te krijgen.”

Tot dit jaar. “Verboden. R.I.P. tietjes”, staat nu op een bordje dat samen met geel-zwart lint over het spandoek is gehangen. Op de eerste dag van de Fonnefeesten was het opmerkelijke spandoek in de bar de politie namelijk opgevallen. Zeker omdat dit jaar extra inspanningen gedaan worden tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag vroegen de agenten de organisatie om te stoppen met de actie.

“Wij hebben geoordeeld dat het indruist tegen een gevoeligheid die er terecht is tegen grensoverschrijdend gedrag”, zegt de Lokerse commissaris Rudi De Clercq. “Die strijd is steeds belangrijker en krijgt meer aandacht, dus scharen ook veel organisatoren zich daarachter. Neem nu de Lokerse Feesten: die hebben een protocol getekend waardoor de drempel lager wordt om aangifte te doen. Dan vinden wij het tegenstrijdig dat er in datzelfde Lokeren aan een kraam een affiche hangt die het aanmoedigt om je borsten te tonen in ruil voor gratis drank. Je kan niet enerzijds die strijd voeren en dit dan gewoon toelaten.”

De Fonnefeesten en voorzitter Bart Mertens gingen in op de vraag van de politie. “Wij proberen te vermijden dat mensen ergens aanstoot aan nemen, dus laten we dat niet langer toe. Het is een beetje jammer dat bepaalde onnozelheden niet meer kunnen, vind ik persoonlijk, maar ik heb er begrip voor dat het gevoelig kan liggen.”

De Fonnefeesten vinden gelijktijdig met de Lokerse Feesten plaats van 4 tot en met 13 augustus. Headliners dit jaar zijn onder meer 10CC, Fun Lovin’ Criminals, Noordkaap en Starsailor.