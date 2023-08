Geen vlag of wimpel te bespeuren in woonplaats van Van der Poel: “Maar natuurlijk zijn we trots op ‘onze’ Mathieu”

‘s-Gravenwezel

Met zijn tweede regenboogtrui in een half jaar tijd is de kroon van de nog altijd maar 28-jarige Mathieu van der Poel al rijkelijk voorzien van parels. In zijn woonplaats ’s-Gravenwezel – de parel der Voorkempen – zijn ze best trots op hun wereldkampioen, al is dat niet aan het straatbeeld te zien. Mathieu wordt, zoals het de status van deze residentiële deelgemeente van Schilde vermag, discreet aan de borst gedrukt. Al plant de gemeente wel een publieke huldiging.