Hein Vanhaezebrouck geïrriteerd over de zaak-Gift Orban: “Meer moet je daar niet achter zoeken”

Maximale punten, maximaal rendement en toch gaat het bij AA Gent weer vooral over één man. Of liever twee. Gift Orban en waarom Hein Vanhaezebrouck hem nu al twee volledige wedstrijden op de bank laat.

Tja, waarom eigenlijk? Om hem gaaf te houden zodat AA Gent zijn gevraagde 25 miljoen euro kan veiligstellen? Ja, volgens onze info mengt Mogi Bayat zich in het dossier om hem te slijten aan Tottenham, maar daar beweegt niets zolang Harry Kane niet verkocht is aan Bayern München. Zie ook Lille en Jonathan David die er nog steeds is. Op heden is AA Gent niet in verregaande onderhandelingen met een gegadigde.

Vanhaezebrouck reageerde geïrriteerd op de speculaties. — © BELGA

Misdragen? Neen

Is het dan omdat Gift Orban zich eens misdragen heeft? Wederom, neen. Navraag leert dat er geen noemenswaardig incident was waardoor de Nigeriaan even op het strafbankje moest. Ja, hij is niet blij dat hij niet speelt en dat kon hij na de match op Mechelen moeilijk verstoppen. Verhaaltjes dat Orban met iemand zou geclasht worden of met slepende voeten op het trainingsveld verscheen, worden momenteel afgedaan als fabels.

Orban op training. — © BELGA

Dus toch een louter sportieve keuze die alleen Hein Vanhaezebrouck kan uitleggen? “Ik betreur ten zeerste dat op basis van mij en Orban een of twee keer te zien, wordt geoordeeld dat er een haat-liefdeverhouding tussen mij en Gift is. Straf. Dat is helemaal niet correct. Leugens. Omdat ik geen uitleg geef, voelt men zich geroepen dat zelf te doen”, toonde Vanhaezebrouck zich enigszins geïrriteerd over speculaties. “Je moet alles een plaats geven en geen sensatieverhalen geven omdat een speler eens niet content is of niet mag invallen. Dat zijn de faits divers van het voetbal. Dat gebeurt iedere week en overal. Internationals slaan zelfs al eens een dug-out kapot. Ik ben daar geen voorstander van, maar ik ben evenmin de man om spelers daarop neer te schieten.”

Gift Orban. — © BELGA

Geduld

Lees: misschien toont Orban zich nukkig, maar dat hoeft nog geen reden te zijn om hem aan de kant te laten. Hun omhelzing na de 3-2 tegen Kortrijk zei op dat vlak meer, al zal Vanhaezebrouck altijd wel tonen wie de big boss is. “Ons doel is resultaten halen. Ik probeer iedereen zo goed mogelijk te triggeren zodat ze elke wedstrijd scherp zijn. En ik geef iedereen kansen als ze er klaar voor zijn. Meer moet daar niet achter gezocht worden. Hij is 21 jaar, iedereen moet daar geduld mee hebben. Zelfs oudere spelers starten al eens op de bank. Want als ik kan, dan roteer ik. Altijd. De ene voelt zich daar gelukkiger in, de andere niet. Spelers zijn niet altijd in staat om in te schatten hoe ze zich voelen of hoe een wedstrijd zal verlopen. Maar om daar dan uit te concluderen dat er een foutieve relatie is? Dat is betreurenswaardig. Natuurlijk is de reden puur sportief.”

Toeval of niet, maar in uitwedstrijden speelde Gent tot nu toe met een spits, thuis met twee. Kortom, Orban staat woensdag tegen Pogon Szczecin gewoon weer in de basis. Het tegendeel zou verbazen, al wil Vanhaezebrouck dat niet gezegd hebben. “Je zou de eerste zijn aan wie ik mijn ploeg daags voor de match vrijgeef…”