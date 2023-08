Mauro Pawlowski wordt even gitarist bij Bazart

Komende vrijdag zit Bazart opnieuw in ‘Tien om te zien’. Of toch tenminste een deel van de groep. Want gitarist Simon Nuytten laat zich andermaal vervangen, en opnieuw stond er maandag tijdens de opnames een bekend iemand naast Mathieu Terryn.

Net als bij de opnames van twee weken geleden kon Simon Nuytten niet van de partij zijn. Maar er werd voor waardige vervanging gezorgd. Niemand minder dan Mauro Pawlowski, de bekende gitarist van de Antwerpse groep dEUS, dook plots op toen het de beurt was aan Bazart bij de opnames van Tien om te zien, die maandagavond plaatsvonden aan zee.

De groep staat in de hitparade met het nummer Blijf nog even hier, een samenwerking met de Noord-Nederlandse singer-songwriter Guusje, de nieuwste toevoeging aan Bazarts platenlabel Echo. Enkel Terryn en collega Oliver Symons gaven thuis in Westende, maar met Mauro was de band toch weer ‘compleet’. Aangezien die prima met de gitaar overweg kan, voelde hij zich als een vis in het water.

Twee weken geleden was het brulboei Sergio Quisquater die met gitaar achter de heren stond tijdens de opnames van het programma. Waarom Nuytten voor beide opnames forfait gaf, is niet bekend. De uitzending van Tien om te zien is vrijdagavond gepland om 20.30 uur op VTM.