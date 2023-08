Carrefour-zaakvoerder uit Dilsen haalt gestolen drank uit autokoffer: winkeldief vlucht maar toch nog gevat

Een geslepen winkeldief dacht te kunnen ontkomen nadat de Carrefour-zaakvoerder uit Dilsen de gestolen drank uit zijn koffer had gehaald. Maar de auto met Roemeens kenteken werd gesignaleerd en uiteindelijk klemgereden door een politieploeg van de zone Carma.

De inzittenden van de auto werden gearresteerd. Ze hadden maandag in de Carrefour in Dilsen sterke drank gestolen. Daar ging rond 16.30 uur het alarm af. De zaakvoerder haastte zich naar de parking en zag hoe een man een grote hoeveelheid sterke drank in de koffer van een Roemeense auto laadde. Aan het stuur zat een andere man klaar om te vertrekken. De zaakvoerder kon zijn drank nog uit het koffer nemen, maar daarna stoof het duo weg. Zo hoopten ze zonder buit uit handen van de politie te blijven.

De nummerplaat en de auto werden meteen gesignaleerd en alle politieploegen keken uit naar het voertuig. In de politiezone Carma kon een interventieploeg het voertuig klemrijden en de inzittenden arresteren. Het onderzoek wordt voortgezet.