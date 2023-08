Geboorte van Loena zorgt voor vijfgeslacht in Borgloon

Op 30 juli 2023 werd Loena Lambrigts geboren. Zo is er nu een vijfgeslacht in vrouwelijke lijn in de familie met baby Loena, mama Jolien, bobonne Anja Manshoven (52), omi Francine Smets (73) en bonne Emilie Vandevelde (96). "De hele familie is blij en dankbaar dat ons bonneke dit nog mag meemaken. We zijn allen trots op onze kleine Loena", klinkt het.