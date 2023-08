Levi doet het goed in de Verenigde Staten. — © if

Nazareth

Levi Badie (20) uit Nazareth zet momenteel topprestaties neer in de Amerikaanse motorsportwereld. Met zijn overwinning in de Junior Cup van MotoAmerica in Minnesota maakte hij nog meer naam voor zichzelf. “Ze spreken hier nog over mijn spectaculaire comeback”, vertelt hij trots.