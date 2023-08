Gratis bewaakte fietsparking een succes op de smokkelmarkt.

Ondanks het slechte weer zijn er toch heel wat bezoekers van de smokkelmarkt die de voorbije zondagen gebruikt gemaakt hebben van de gratis bewaakte fietsparking. Op de speelplaats van de kleuterschool zorgen de leiding van jeugdvereniging KSA stokkem voor de bewaking van de parking. Zowel fietsen als motoren kunnen hier gratis terecht. Heel wat fietsers zijn erg blij met het initiatief van de stad Dilsen-Stokkem. Zowel fiets als fietser bekomen een label waarbij ook gevraagd wordt om de fiets af te sluiten. Hugo Stevens, lid van VZW Promo Stokkem, is zich terdege bewust van het feit dat vele mensen een veilig onderkomen zoeken voor hun dure fiets tijdens hun bezoek aan de smokkelmarkt. Het is immers niet altijd mogelijk om je fiets vlak bij het terras waar je zit of tijdens je tocht langs de kraampjes kwijt te raken. Op de smokkelmarkt is er nog een nieuwigheid. De bezoekers van de markt vlechten samen een grote mand. Uit alle hoeken van België en Nederland zijn er reeds bezoekers die een stukje vlechtwerk voor hun rekening namen.Telkens opnieuw proberen we het randgebeuren rond de markt te versterken en te verbeteren. Zo is er het permanente aanwezigheid van douanes die herinneren aan de de vroegere smokkelroute in het grensstadje. Straatanimatie, tentoonstellingen, huifkartochten doorheen de Maasuiterwaarden, oude ambachten en nog veel meer zijn ook in de maand augustus nog te beleven in het historische centrum van Stokkem.