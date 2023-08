Terras Zichen brengt buurtbewoners opnieuw samen

In Zichen-Zussen-Bolder was het de voorbije jaren opvallend stil tijdens het eerste weekend van augustus. Koninklijke Fanfare De Werkmanszonen besloot daar verandering in te brengen met het succesvolle concept van Terras Zichen nieuw leven in te blazen.

Met een aanzet vande vorige organisatoren werd het evenement in zijn vertrouwde vorm opnieuw georganiseerd door de fanfare. Het Kerkplein en de Kerkstraat werden omgetoverd tot het gezelligste terras van het land. Ondanks de dreigende regenbuien tekenden veel inwoners present.De avond begon met een portie Wirtshaus-blaasmuziek, verzorgd door de lokale virtuozen van '4-er Blech'. Na een set van DJ Loesas, was het de beurt aan de Hoeseltse rockband Hurricane Season. Ze stormden als een orkaan over het podium maar wisten de regen gelukkig op afstand te houden. De paar druppels die vielen tijdens het slotoptreden van John Tana, weerhield niemand ervan een onvergetelijk feest te maken.Deze muzikale mix, een vertrouwd recept uit het verleden, deed ook dit jaar de inwoners zichtbaar veel plezier. Er werd tot in de vroege uurtjes gefeest door jong en oud. De inwoners waren unaniem tevreden met de organisatie, waardoor elk dorp uit de deelgemeente opnieuw zijn eigen festiviteiten kan beleven in de zomermaanden. Tijdens de natte opruimactie werd alvast besloten dat de Zichenaren de eerste zaterdag van augustus volgend jaar het best vrij kunnen houden, want dan plannen de Werkmanszonen een nieuwe editie.