Samana Lutlommel serveert meer dan 500 pannenkoeken

Heel wat vrijwilligers waren de hele namiddag in de weer om alles in goede banen te leiden. Er werd in de keuken constant pannenkoekendeeg gemaakt en volop gebakken door de twee baksters van dienst. In totaal werden er toch meer dan 500 pannenkoeken gebakken. “Dit is de derde keer dat we dit organiseren. De bakkers van dienst zijn druk in de weer met het bakken van meer dan 500 pannenkoeken. Sommige eters hebben er zelfs 7 op", vertelt Jacques Maes, voorzitter van Samana Lutlommel. "Het is een echt succes. We zijn enkele uren bezig geweest om de vele liters deeg te maken. Het doet deugd om te zien dat ze gesmaakt worden en dat de mensen genieten van een gezellige namiddag. Daar doen we het voor. In de zomermaanden is er niets te doen en zo’n pannenkoekendag brengt iedereen weer eens samen.” Ook Anna Maes (92) genoot van de pannenkoeken. “Ze zijn heel lekker”, verklapte Anna. “En het is wel eens leuk dat je zelf niets moet doen. Dan smaken ze nog lekkerder.”